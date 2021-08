Evelyn Sepp Alar Karisest "Esimeses stuudios": presidendivalimiste tegelik tegija on keskpärasus

ETV "Esimeses stuudios" istuv presidendikandidaat Alar Karis ei ole selle loo peategelane. Toimuv ei käi tema pärast, ega ka tema poolt. See on päevapoliitiline realiteet, kus üks koalitsiooni osapool ei suuda andestada, teisel seevastu pole koalitsiooni kooshoidmiseks palju mänguruumii. Reformierakonnal oli algatuseks valida ju vaid Ratas, tänaseks on vähemalt teine kandidaat veel, aga olgem ausad, see ei ole ju tegelikult valikuvõimalus. Eelmise peaministri või eelmise Riigikogu esimehe nägemine selles rollis olnuks ikka päris kohatu. Nii on iga väärikas kandidaat mängu rikastav. Sotsidel ja Isamaal on seega päris võimas positsioon – jättes "südametunnistuse järgi käitudes Riigikogus hääletamata”, annaks see päris kõva põntsu nii koalitsiooni tervisele, kui teiseks - ei saa välistada, et Riigikogus põrumine tooks valmiskogus, laiema mandaadi ja rohkemate kandidaatidega, rahva ootustele enam vastava tulemuse.