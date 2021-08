Linnahalli taga ootab humanoid, Sakala teatrimajas viiakse läbi šamaanirituaal

Verhoeveni sõnul oli tema jaoks oluline lähtepunkt, et õnnelikkus on väga personaalne ning kedagi ei saa tema valikute pärast hukka mõista. Priviligeeritud seisusest inimesed saavad oma õnnelikkust ise tuunida, teised peavad tegelema ellujäämisega. Mõnuainete ja ravimite tutvustamine roboti kaudu oli Verhoeveni jaoks oluline küsimaks, kus on inimlikkuse piirid, sest selliste ainete tarbimine nihutab teadvuse piire.