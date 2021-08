ARVUSTUS | Aastaring Veljo Tormisega

Äsja vinüülalbumina ilmunud „Aastaaegade laulud” on põgus põimik Veljo Tormise miniatuursetest soololauludest, mis on loodud valdavalt 20. eluaastates, vahemikus 1955–1963. Toona Tormis alles otsis oma loojamina, mis tõi talle järgmistel kümnenditel rahvusvahelise tuntuse ja tunnustuse. Tema folkloorsele materjalile toetuvaid kooriteoseid on esitanud, esitavad praegu ja edaspidigi kõik Eesti koorid ja paljud välismaalgi. Kuid Tormise mahukas noodimapis on ka palju muus žanris muusikat, mida nii hästi ei tunta.