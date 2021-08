JUHTKIRI | Üks korralik kandidaat, kaks kehva valikut

Esimene kehv variant on Alar Karis esimeses voorus ära valida. Võime ju piinlikkuse vaigistamiseks püüda endale sisendada, et ainult ühe kandidaadiga valimiste põhjus on meie valimissüsteemi eripära. Aga tegelikult on ikka närune küll, kui pärast 30 aastat vabadust ja demokraatiat valitakse meie president jälle ühe kandidaadiga valimistel. Peasüüdlane pole valimisseadus, sest mitu korda on sellesama valimiskorra alusel toimunud vägagi konkurentsitihedad valimised. Rohkem on asi praeguse põlvkonna poliitikutes – ükskõik kas nad on sõnades presidendi otsevalimiste poolt või vastu –, kes eelistaksid kõik otsused oma „poliitbüroodes” langetada. Loodame, et presidendi ära valimise korral jääb see lihtsalt piinlikuks episoodiks meie ajaloos, mitte ei saa sümboolset tähendust.