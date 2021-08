Märt Läänemets Karise „Hiina kaardist“: Tartu ülikooli Konfutsiuse Instituuti ei tulnud ja see on ehk tema teene

Võib tunduda üllatav, et meie seekordsesse presidendimängu on sisse toodud ka „Hiina kaart“. Mulle isiklikult ei tundu. See näitab, et vähemalt mõned poliitikud ja ajakirjanikud on Hiina tähtsust, ohtu ning võimalikku mõju meie sise- ja välispoliitikale märganud. Sestap on arusaadav, et tulevase presidendi puhul, kellel saab olema välispoliitika suunamisel oluline roll, pakub huvi ka tema vaade Hiinale ja suhetele selle riigiga.