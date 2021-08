ARVUSTUS | Jazzkaar kohalike artistide õlgadel

Jazzkaar kestab tänu eri satelliitformaatidele peaaegu aasta ringi, mistõttu võiks küsida, kas on aega, kui Jazzkaart pole? Sestap tundub, et polegi erilist vahet, kui Eesti Jazziversumi keskne sündmus rändab viimase pooleteise aastaga drastiliselt muutunud maailmas aprillist oktoobrisse ja sealt augustisse. Mis siis sellest, et Jazzkaar pole viimastel kordadel enam kevadet kuulutanud, nagu veel hiljaaegu tavaks oli. See ei vähenda mitte kuidagi Eesti ühe olulisima muusikasündmuse väärtust, mille üha kandvamaks jõuks on olude sunnil muutunud eelkõige meie enda kohalikud artistid.