Suure tõenäosusega võib väita, et Eesti presidendivalimiste esimeses voorus, milles Alar Karis ei saanud piisaval hulgal poolthääli, oli kontrollitud hääletus, mille puhul oli asjast huvitatud osapooltel võimalik vastavalt kuluaarides kogutud infole kontrollida häälte lisamist või äravõtmist. Eesmärk oli ilmselge, et nurjata presidendivalimiste esimene voor. See õnnestus suurepäraselt ning täna oleme selle tee alguses, ehk ilma presidendikandidaadita.