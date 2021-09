Keemikuharidusega pereisa lõi Läänemaale tunnustatud gurmeetalu

Haeska külas asuva Tänava talu hoov ja maad avaldavad muljet: värvilised lillepeenrad, hoolikalt pügatud muru, kaunilt renoveeritud hooned, hoovi keskosas trooniv korda tehtud kaev. Eemal siblivaid kanu ning rohtu söövaid lambaid ja kitsesid imetledes on raske ette kujutada kunagist räämas ja lagunevat majapidamist võssa kasvanud aiaga. Ent sellisena perekond Maripuu selle aastaid tagasi eest leidis. Nüüdseks on tee hoolitsetud ja stiilsesse Tänava tallu selge kõigil toidusõpradel.

Peremees Margus Maripuu (39) arvab, et kõige rohkem läks talu taastamiseks vaja naiivsust. Pealinnast Läänemaale kolimise ajend oli soov, et peres kasvavad kolm last saaksid maakoolis õppida. Vaatamas käidi paljusid talukohti, praegune talu valiti ilusa kolmest küljest hoonetega ääristatud sisehoovi tõttu. Kuigi nii maja kui ka teised rajatised olid halvas korras ja aed hooldamata, tundus Marguse sõnul alguses kõik lihtne.