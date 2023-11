Jaan Rannap. Sama hea lastekirjanik kui Astrid Lindgren

Rannapil on muidugi eriti hea naljasoon. Ja nali lastele meeldib. Kui näiteks Agu Sihvka kirjutab seletuskirja, sest ajas nurja aastapäevakontserdi, siis alustab ta sellest, et nende eesti keele õpetaja andis kirjutada kodukirjandi vabal teemal, mille peale kõik poisid kohe hädaldama kukkusid ja Kaur küsis: „Kas see kirjand ei võiks nii vaba olla, et tohib vabalt kirjutamata jätta?” Üks väike kild – selliseid kukub meie ümber iga päev ja igas koolis, aga kirjanik korjab selle üles ja jutustab kõigile. Rannapi tegelastega on lastel lihtne samastuda. Tema loomingus on olemas kõik tunnused, mis teevad ühest teosest väga hea lasteraamatu. Aga on siiski midagi, mis on alles tagantjärele vaadates osutunud vist kõige tähtsamaks: Jaan Rannapil on haruldaselt hea stiil, mis on mitme lugejapõlvkonna jooksul märkamatult kujundanud noore lugeja maitset ning pannud kogu eluks lugemist ja kirjandust armastama. Rannap on üks 1960. aastatel alustanud vägevast lastekirjanike põlvkonnast, tänu tema loomingu mõjule on tänapäeva eesti lastekirjandus väga elujõuline, mitmekesine ja huvitav.