Näib, et teadusringkonnad on lõpuks hakanud tunnistama, et looduslikult omandatud või vaktsiiniga saadud immuunsus on nakkuse tõkestajana puudulik ja mööduv, aga pakub pikaajalist kaitset raske haiguse ja surma vastu. Seega pole võimalik saavutada karjaimmuunsust ainult vaktsineerimise abil. Samuti õõnestab see väiksema koroonasse suremise riskiga isikute vaktsineerimise põhjendust.