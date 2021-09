FOTOREPORTAAŽ NARVAST | Rootsi ajast tänapäeva. „Kogu linn on maa sees. Igalt poolt, kuhu labida lööks, tuleks mingi asi välja"

Teist maailmasõda alles püütakse mõtestada, rääkimata nõukaajast. Ent juba on peale kasvanud uus põlvkond, kelle jaoks Narva on just see, mis ta praegu on – omanäoline linn Eesti idapiiril. Paljude eestlaste jaoks on Narva endiselt eksootiline paik, kus näeb seda, mis mujalt juba kaob.

Kui otsisin Narva linna hingeelu tundjat, juhatasid niidid mu ikka Madis Tuuderini. Tema (koos Karin Paulusega) on raamatu „Narva. Daatšast paleeni” autor ja Narva muinsuskaitse vaneminspektor. Liigse nostalgiata tutvustavad autorid Narvat, nagu see tänapäeval on. Barokipärl on igaveseks kadunud, kuid selle killud segunevad linnakeskkonnas põnevalt sotsialistliku pärandiga, millest hakkab saama ajalooliselt huvipakkuv materjal. Kohtusime Madis Tuuderiga ühel vihmasel augustilõpu neljapäeval Peetri platsil.