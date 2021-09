Festivali Jazzkaar 2021 külastas ligi 9000 inimest

“Mul on ääretult hea meel, et Jazzkaar sai toimuda keeruliste olude kiuste ja publik sai nautida nii rahvusvaheliselt tunnustatud artistide kui ka kodumaiste jazzitähtede suurepäraseid kontserte. Eriti rõõmustavad Eesti artistide edusammud ja ka loomingu uus kvaliteet. Jazzkaare tiimi suurim tänu kuulub muusikutele, kelle haarava loominguta poleks festivalil mõtet. Suur-suur tänu ka vaimustavale publikule, headele toetajatele ning partneritele ja tegusatele vabatahtlikele – meie kõigi koostöös sündis meeldejääv augustikuine jazzipidu,” kommenteerib festivali kunstiline juht Anne Erm.

10 riigi artistid esinesid 37 kontserdiga üle Eesti. Täismaja tõid värske koosseis The Motown Sound oma ägeda kavaga; elektroonilise jõulise kõlaga Tõnu Naissoo Electric Group; harfi helide ümber keerlev London-Tallinn Cosmic Bridge ja põhjamaiselt klaar Janno Trump Clarity Ensemble. Pikima kontserdi andis ansambel Dagö, kelle rokkiv esitus kestis kaks tundi ja viisteist minutit. Eesti artistid pälvisid nii Eesti kui ka välismaa kriitikutelt üksnes kiidusõnu. Mitmed jazzmuusikud esitlesid Jazzkaarel oma uusi kontserdikavasid ja albumeid ning nagu iga festivaliga lisandus ka seekord hulk uusi kollektiive ja rahvusvahelisi koostööprojekte. Tänu Klassikaraadiole jõudsid igal päeval eetrisse festivali erilisemad kontserdid, millest said osa tuhanded kuulajad. Eesti Jazziauhindade tseremooniat ja Joel Remmel Trio kontserti kandis üle Eesti Päevalehe portaal.

Festival Jazzkaar 2021 tõestas taas, et professionaalne meeskond suudab pakkuda turvalist festivalikogemust. Ohutu festivalielamuse tagamiseks pääsesid vastavalt kehtestatud regulatsioonidele kontserte kuulama nakkusohutuse kontrolli läbinud jazzisõbrad. Festival tervitas vaktsineerimiskuuri läbinuid, viimase 6 kuu jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud või kehtiva negatiivse testi tulemusega publikut. Kohapeal tegi COVID-19 antigeeni kiirtesti ligi 7% piletiga külastajatest. Kiirtestide tulemused näitasid, et testi tegijad on terved ja nakatunuid ei leitud.