Paavo Nõgene: liigne innukus viib eduka rohepöörde asemel põhja

Rohepöörde vajalikkus on nüüdseks usutavasti enamikule inimestele selge. Piisab meid ümbritsevaid kliimamuutusi ja globaalseid loodusnähtusi ainuüksi 2021. aastal tähele panna, mõistmaks, et muudatusi ja ühist tegutsemist on vaja.

Kuid kas maksude ja trahvide kehtestamine eri valdkondades enne tehnoloogiate ja lahenduste pakkumist annab soovitud tulemuse või tekitab uusi probleeme ja väljakutseid? Ja kas Euroopa Liidus muust maailmast eraldiseisvalt sisse viidav piitsa ja prääniku meetod aitab saavutada üleilmseid tulemusi või tekitab pigem ebavõrdset konkurentsi Euroopa Liidu ja kolmandate riikide ettevõtete vahel?