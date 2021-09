Raamatu „Metropol. Inimkonna tähtsaima leiutise ajalugu” autor Ben Wilson on suurema osa elust reisinud üle terve maailma, et analüüsida suurlinnade käekäiku ja mõista linnade edu saladust. Siinset pealinna peab Wilson potentsiaalikaks linnaks, millel on rikkalik ajalugu, hea kliima ja innovaatiline keskkond, mis võiks meelitada ka välismaa helgemaid päid ja atraktiivsemaid ettevõtteid.

Tallinnal on potentsiaali, et võtta lähiriikide regioonis juhtroll, ütleb Wilson. Sel on põnev ajalugu ja arhitektuur, noor ja innovatiivne elanikkond ja inspireeriv keskkond. See on eriti atraktiivne julge elustiiliga nooremale põlvkonnale, kes ootab linnaelult midagi enamat.