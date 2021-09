PÄEVA TEEMA | Villu Zirnask: valitsuse enda uuring näitab, et koroonatõend ei toimi. Lõpetage see piinlik ahistamine

Minu ninaneel on valitsuse definitsiooni järgi alati koroonaviirusest puhas. Pääsen soovi korral igale avalikule üritusele ja võiksin uhkustada, et panin õla alla ja päästan elusid. Aga ma ei tee seda, sest koroonatõendi nõue on rumal viiruse vastu võitlemise meede. Riigikantselei enda tellitud uuring näitab seda, samuti viimase kuu vaktsineerimisstatistika.

Villu Zirnask arvamustoimetaja 39