Kui palju muutub seitsme aastaga? Palju. Näiteks Rummu karjäärijärvest on saanud rahvusvaheliselt tuntud turismiatraktsioon, kus käib sukeldujaid ligi 40 riigist. Samal ajal kehtib kaevandamisluba, mis anti välja tuginedes 2013. aastal tehtud keskkonnamõju hindamisele. Kaevandaja tahabki nüüd tööle hakata ja Rummul karjääri avada ja keskkonnaamet kinnitab, et tal on selleks täielik õigus, mis siis, et olud on muutunud.

