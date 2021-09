Austatud peaminister Kaja Kallas!

Austatud siseminister Kristian Jaani!

Haritud inimestena olete kahtlemata kursis Maslowi püramiidiga, kus altpoolt teisele astmele on paigutatud turvalisusvajadus. Ning teatavasti on üsna keeruline püramiidi tippu ehitada kui madalamal kive puudu jääb. Et kõik oleks selgelt ja lihtsasti mõistetav, siis ütlen kohe, et tegemist on murekirjaga, mis käsitleb turvatunnet avalikus ruumis. Veelgi täpsemalt öeldes tõsiseid probleeme selle turvatunde säilimise juures.