Pianist Holger Marjamaa: New York on näidanud, kuidas päris maailm pöörleb ja selgeks teinud, et Eestis on elu ikka väga hea

Hetkel oled USA-s turneel, kus täpsemalt, mida esitad ja kellega?Põhiliselt tuuritan Grammyga pärjatud trompetisti Chris Bottiga. Tiheda graafiku kõrvalt annan ka kontserte enda nime alt ja mängin teiste muusikute grupis nagu näiteks Lee Ritenour, Chad Lefkowitz-Brown, Benny Benack III jpt. Hetkel on põhiliselt kontserdid Ameerikas, novembri alguses lendame Türki, kus anname kaks kontserti, detsembri alguses Kanadasse ja siis mängime terve kuu New Yorgis, Blue Note jazziklubis. Iga kuu on meil Chris Bottiga umbes 15 kontserti.

Kas USA, õpingud jm on andnud selliseid võimalusi areneda nagu aastaid tagasi minnes ootasid?Jah. See linn on mind mõnes mõttes täiskasvanuks (mitte, et ma seda tegelikult oleks), aga olulisi õppetunde olen saanud kuhjaga. Näidanud, kuidas päris maailm pöörleb ja selgeks teinud, et Eestis on meil elu ikka väga hea. Juba see, et meil on õhk puhas, tänavad ja hooned korras, tervisekindlustus tasuta jne. Kui kellelgi Eestis on nuriseda, siis soovitan kolida aastaks nt Baltimore’i , Detroiti või New Yorki - usun, et Eesti hakatakse Eestit teises valguses nägema. Minu eesmärgiks on enda soolokarjääri jooksma saada. Teadsin väiksest peale, et New York on koht, kuhu ma tahan minna, kuna siin on meeletult palju kontserte ja kõik jazzi isad/emad on siin elanud ja üritanud enda muusiku karjääri teha.