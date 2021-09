Tulevane esileedi Sirje Karis: Alar ei tee ühtegi otsust, enne kui teab kõike. See on see teadlase värk

Sirje Karis, olete varemgi avalikkuses figureerinud, aga nüüd suureneb tähelepanu märgatavalt. Kas olete selleks valmis?



Mulle ei meeldi eriti tähelepanu, teen omi asju ja tööd ning teen seda korralikult, sest muud ma ei oskagi. Olengi teinud vaid muuseumitööd. Olen oma abikaasa ametite tõttu liikunud ka samas seltskonnas näiteks Rootsi kuningannaga ja loomulikult pole see probleem. Olen ameti tõttu võtnud osa ka riigi üritustest ja vastuvõttudest – nii et see pole väga võõras maa. Aga pigem jääksin tagasihoidlikuks.

President Toomas Hendrik Ilvese kaasa Evelin jäi meelde Kalevi kommide kritiseerimisega ja katusekohvikus suudlemisega. Kersti Kaljulaidi kaasa Georgi-Rene Maksimovski nime ei tea aga ilmselt paljud eestlased seniajani. Missugusena kavatsete teie ajalukku minna?



Ma ei tea, kas üldse pean ajalukku minema. Kui tahaksin ajalukku minna, siis...



