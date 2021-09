Aivar Mäe tühistamine. Kas endisele teatrijuhile tehti liiga?

Veel 2020. aasta kevadel on Aivar Mäe Eesti tuntumaid ja populaarsemaid avaliku elu tegelasi. Rahvusooperi direktor, alailma naerusuine, pidurdamatult hoogne, projektid lausa lendasid käes. Mäe on olnud ka meedia lemmik – ei ütle naljalt intervjuudest ära, tuleb esinema raadiosaatesse ja tele-show’sse. Tema tunnustuste loetelu on pikk ja soliidne: mitu kultuurkapitali preemiat kontserdimajade renoveerimise ja ehitamise eest, Valgetähe V järgu teenetemärk presidendilt – kui ainult mõned olulisemad nimetada. Tundub, et elu ei saaks enam toredam olla.

Aga siis plahvatab pomm.