Sille Pihlak: meie 100 aastat vanad puitmajad on Ursula von der Leyeni visiooni kandjad

Arhitektina meeldib mulle mõelda hoonetele nii-öelda „seest väljapoole“ ja lähtuda inimesest. Minu jaoks on väärtuslik kujundada ruumi inimesele ning väljendada detailides selle isiku väärtusi. Siit edasi on üliäge minna aga aina kõrgemale üldistuse tasemele ning mõelda hoone, kvartali ja rajooni tasemele. Huvitaval moel oleksid selliselt loodud terved piirkonnad, mis ühendavad inimesi mitte logistilistest eelistustest lähtudes, vaid loovad ühtse väärtustepõhise kogukonna. Need ei oleks needsamad kunagi igale poole populariseeritud lahendused, vaid midagi meie oma, tugevalt konteksti ja selle inimestega seotud lahendused, mida kuskil mujal maailmas ei leidu.