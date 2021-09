PÄEVA TEEMA | Jurist Nelli Loomets: kas ja mis tingimustel võib vaktsineerimata töötaja vallandada?

Vaktsineerimine on jätkuvalt kuum teema ja selle kohta leiab mitmesuguseid arvamusi. Kindlasti on vale arvamus, et iga vaktsineerimata töötaja töölepingu saab üles öelda mittevaktsineerimise põhjusel.