Kui Estonia uppumist kuni vee alla vajumiseni on kajastatud erinevates simulatsioonides, siis vajumist merepõhja ning sellele järgnevaid varinguid varasemalt simuleeritud ei ole. Ohutusjuurdluse Keskusel on nüüd kavas simuleerida õnnetuse seda osa, kui laev oli vee alla vajunud ning kuidas ta vajus merepõhja. Soovime näidata, kuidas toimusid aja jooksul erinevad varingud merepõhjas ning millised vigastused ja mil viisil on varingutest tekkinud.