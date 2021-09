NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | "Suss-muss ei aita kui pool ühiskonda on mentaalselt Zimbabwe"

Ghj: „Uskumatud hädad on tänapäeva inimestel. Ei oska kohe väljendadagi. Selge on, et mingil hetkel on midagi väga viltu läinud. Nagu täiesti! See kõik peaks olema hoopis teistmoodi. Emotsioonid, armastus, truudus, enesevalitsus, kultuur jne. Aga äkki sellised inimesed ongi haiged? Lihtsalt tänapäeval on neid juba nii palju, et tundub nagu oleks tegu normaalsusega.”

urmo kreutzwald: „Valiti, ei valitud, aga kõige halvem on see, et presidendivalimissüsteem ise on juba ammu oma aja ära elanud ja vajab remonti. Kui vaja presidenti valida, siis räägivad kõik, et see on jama, vaja on otsevalimisi jne, aga siis on jälle viis aastat vaikust ja siis hakkab kogu timbulimbu jälle otsast pihta. Olgu parem otsevalimised või valijameeste kolleegium, väikeses riigikogus on 68 häält raske saada ja veel raskem on sinna tulevikus kahte võistlevat kandidaati saada.”