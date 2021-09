Tauno Toompuu: hüpersuhtlemise ajastul on üha rohkem noori, kes tulevad üksinda kirikusse vaikusesse

Ilmselt on tõsi, et inimene, kes on harjunud kino ja teatri, restorani ja pubiga ning teada saanud, et ka kirik on üks meelelahutusasutusi, ootaks esmakordsel kirikusse tulemisel rõõmsat häppeningi toreda kitarrimuusika, ilusate noorte inimeste ning laste kilgete saatel.

Tauno Toompuu EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja 2