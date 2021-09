Artemi Troitski Rootsi kultusbändi tagasitulekust: raha ei ole ABBA jaoks fetiš

Sellest ajast kui ABBA laiali läks on muutunud kogu muusikaäri. Kuni nullindateni ajasid artistid plaadimüügi ja kontsertturneedega üüratuid summasid kokku. Nüüd selliseid rahasid enam popimaailmas ei liigu. Kas ABBA projekt võib vähemalt rahalises mõttes kujuneda edukaks?

Plaadimüügist saadavad tulud on tõesti tunduvalt väiksemad, aga teisest küljest on tulnud erinevad internetiplatvormid nagu iTunes, Spotify jne. Ma ei usu, et ABBA elustamise projekti motivatsioon on rahaline.

Neile tehti aastakümneid häid pakkumisi selle eest, et nad tuleksid uuesti kokku ja annaksid kontserte, kuid nad keeldusid. Sellest ma järeldan, et raha pole nende jaoks -erinevalt paljudest teistest artistidest- fetiš. Ilmselt teevad nad seda enda rõõmuks või hakkas neil igav.