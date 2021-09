Kes vastu pani ja keda ei tapetud, peksti Stalini ajal sageli vaeseomaks. Ligi sada tuhat kaasmaalast pidasid targemaks alustada uut elu vabades riikides aastal 1944, kui et jääda ootama punaste tagasitulekut Eestisse. Oleks ekslik arvata, et lahkuti vabatahtlikult.

Kreml saatis Nõukogude sõdurid 1953 a. ülestõusu Ida Saksamaal maha suruma, ja surus seejärel ungarlaste vabadusvõitluse põlvili aastal 1956. Järgnes Praha kevad 1968. aastal, ja nii edasi ja nii edasi.

Möödunud kuu lõpul eest kirjutas Tiit Made aga, et NLKP tõi eestlastele vabaduse 30. aasta eest. Ma pole kaua midagi nii jämedalt ebaeetilist ja ebatäpset lugenud, kui Made "See on kade pahatahtlikkus! Tänu endistele NLKP-lastele on Eesti vaba".