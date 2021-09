USA erukindralleitnant: oleksime võinud Afganistanist juba 2004. aastaks väljas olla

Tallinnas Lennart Meri konverentsil esinenud erukindralleitnant Ben Hodges ütleb, et USA tegi Afganistani puhul hulgaliselt vigu – neist rängim oli otsus õige pea pärast Afganistani tungimist Iraaki tungida.

USA sõdurid on Afganistanist lahkunud. Kui nüüd 20 aastat väldanud missioonile tagasi vaadata, millised olid põhilised vead?



Peamiselt tegi USA kolm põhilist viga. Pean kohe ütlema, et olin neist mõnes ka ise osaline. Praegu kiputakse pigem teistele näpuga näitama, aga tahan öelda, et räägin siin ühtlasi enda vigadest.

Suurim viga oli kõigepealt Afganistani minna ja siis alla kahe aasta pärast Iraaki tungida. Iraagil polnud 2001. aasta septembrirünnakutega mingit pistmist. Olime selleks ajaks Afganistanis juba peaaegu võidu veerel, kui Bushi administratsioon otsustas tähelepanu, ressursid ja pingutused Iraagile suunata. See lõi kõik sassi ja Afganistani minemise algne eesmärk – elimineerida see äärmuslaste baasina – hägustus. Lisandus mitu muud tegevust: afgaanide aitamine, naiste olukorra parandamine, kuid me ei läinud ju seepärast Afganistani.