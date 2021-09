Maailmakuulus fotograaf Nick Brandt: Eesti näitus on seni mu parim

Nick Brandt on tõeliselt suur nimi. Ta on filminud Michael Jacksoni kuulsad muusikavideod „Earth Song” („Ood loodusele”) ja „Stranger in Moscow”, samuti Moby „Porcelaini” (see hiiglasliku silmaga) ja olnud Whitney Houstoni tuntumate videote režissöör.

Ent Nick peab eeltoodut eelmiseks eluks ega soovi sellest rääkida. Samuti ei ole ta nõus fotole jääma, öeldes, et pole oma naise pahameeleks isegi nende pulmapiltidele jäädvustatud. Noh, teadagi, kingsepal pole kingi...

Eelmisel reedel, 3. septembril Tallinna Fotografiskas avatud näitus „See tühi maailm. Meile jääb vaid tolm” pidanuks esimest korda lahti tehtama New Yorgis. Brandt peab Tallinna näitust oma karjääri parimaks, sest nii paljud tema tööd on esimest korda nõnda suurelt korraga välja pandud. Keenia loodust ja inimesi kujutav näitus toob vaatajani majesteetlikult kaunid maastikud ning meenutab, et neid ei pruugi enam kauaks olla.