Nostalgiabaar, kus einestamine oli märksa põnevam kogemus kui süüa Telliskivi rahateenimiskohtades

Kui legendaarne Argo baar 2013. aastal Kadriorus uksed sulges, olid püsikunded ahastuses. Õnneks tõusis üks Tallinna parema hinna ja kvaliteedi suhtega söögikohti fööniksina tuhast ning tegutseb nüüd Kristiine keskuse kõrval Tulika tänava poolses küljes. Kes nutab taga Argo baari kunagist asukohta räämas puumajas, saab oma nostalgiadoosi kätte kõrval asuvate Lime’i alkoholipoe ja 24 h grillibaari Arnelli kliente silmitsedes.

Restorani klientuur ei koosne ainult kohalikest grusiinidest, venelastest ja nõukaaega mäletavatest eestlastest. Ka noored ja välismaalased on baari võlu avastanud. Alustuseks soovitavad komandolased võtta ühe mõnusa hatšapuri (10), kas „erilise” või munaga. Munaga variant saabub lauda nii, et muna on alles toores ja küpseb piruka peal. Üks paremaid pagaritooteid, mida on viimasel ajal Eestimaal proovida õnnestunud!