ARVUSTUS | „Poissmeeste pidu”, „Rannamajastki” kangem kraam

Eelmisel kahel hooajal „Rannamajaga” kõiki moraalipiire kombanud seltskond on võtnud varasematest saadetest äkilisima ainese: alkoholi, kerge kiima ja noorte eestlaste sotsiaalse ebakindluse. Välja on lükatud halvim – reality-televisiooni pideva vajaduse saata osalisi sponsorite manu igavalt aega veetma. Sponsor on seekord linnalähedane veekeskus ja alkoholi lastakse voolata juba ojadena. On vaja leida ainult sobivad osalised ja valgekraeliste televaatajate salalemmik on sündinud.