PÄEVA TEEMA | Marek Rannala: punaste rattateede võõpamisel pandi hulga tehniliste nüanssidega mööda, reaalne oht jääb varju

Kas uute värvitud rattateede tulemusel on Tallinnas parem liikuda? Jah, on küll. Aga siin on hunnik agasid: liiga hilja, liiga vähe, liiga valesti.

Marek Rannala liiklusekspert 1