Eestlased otsisid 9/11 terrorirünnaku järel meeleheitlikult taga Ameerikas olevaid sugulasi

„Kui tulin Lexington Avenuel metroost välja, siis nägin, et inimesed vaatavad taeva poole. Midagi kõrghoonete vahel näha ei olnud ja ma läksin meie esindusse, mis asus kvartal kaugemal,” sõnab 1998. aastast New Yorgis Eesti konsulina töötanud Tölp. „Kui tööle jõudsin, siis oli aknast näha, et üks kaksiktornidest suitses. Ma ei teadnud, mis on juhtunud. Arvasin, et seal on lihtsalt tulekahju puhkenud. Panime teleri käima ja siis sai selgeks, mis toimub.”

2001. aasta 11. septembril rammisid kaks terroristide kaaperdatud reisilennukit maailma kaubanduskeskuse kaksiktorne. Tölp sõnab, et sel hommikul oldi Eesti peakonsulaadis valmis kõige halvemaks, kuigi olukorda rahulikult hinnates tundus eestlaste viibimine kaksiktornides ebatõenäoline.