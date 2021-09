USA tippajakirjanik: keegi ei kaevanud selle pärast, et nüüd tuleb lennujaamas püksirihm ja kingad ära võtta

2001. aasta 11. septembri hommik Washingtonis oli nagu iga teine, kuid Pentagoni-vastane rünnak tekitas linnas tõelise kaose, sõnab David Hoffman. „Kõik algas nagu tavaline tööpäev ikka. Paberlehe jaoks oli mul ainult üks tähtaeg ja see ka õhtul. Hommikud olid rahulikud. Sättisin tööle minema. Nägin telerist uudiseid New Yorgist ja hakkasin autoga sõitma Washington Posti toimetusse, mis jääb minu eeslinnakodust umbes 20 kilomeetri kaugusele. Alguses polnud midagi hullu, aga siis tulid vastu hirmsad ummikud. Kui kesklinna jõudsin, siis nägin, et kõik on hirmsa suitsu sees, mis tõusis Pentagonist. Kui juba toimetuse lähedal olin, siis oli juba võimatu autoga sõita. Kogu liiklus oli sassis, inimesed olid meeletus paanikas. Igal pool olid sireenid, kardeti, et järgmine lennuk lendab Valgesse majja.”