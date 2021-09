Kuna lääne Afganistani-missiooni aktiivne faas on selleks korraks lõppenud, siis algas järgmine faas. Teiste ja enese tegevuse hindamine, võib-olla vana kombe kohaselt ka kõrvalseisjate süüdistamine ja asjasse mittepuutunute autasustamine. Igaüks teeb enese seisukohast järeldusi ja üldistusi. Pealtvaatajate rõdult sündmusi jälginuil ja ka osal laval viibinuil on üks keskne küsimus: milleks meil üldse on vaja sellistes kaugetes kohtades teiste inimeste eludesse sekkuda?