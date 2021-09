COVID-19 on demokraatia ootele pannud, vähemalt Euroopas, kuid seda tehes vähendanud ka inimeste soovi autoritaarsema valitsuse järele. Üks kodanikuõiguste ja-vabaduste külmutamise tagajärgedest on pigem autoritaarse valitsuse eitamine kui omaksvõtt (OECD).

„Kolmanda laine“ harjal on asjakohane küsida, kuidas on valitsuse kriisihaldus viiruse tõrjumiseks mõjutanud põhiõigusi ja kuidas vältida viiruskriisi muutumist põhiõiguste kriisiks. Alljärgnev ei ole valitsuse süüdistamine, vaid kiretu kirjeldus koos mõne võimaliku lahendusega.