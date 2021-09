Kaplinskile pühendatud metsatukast kirjandusliku tänavakunstini: Kadriorus tuleb taas kirjandusfestival

Kohaliku ajaloo uurimise käigus on selgunud, et Lydia Koidula elas mõnda aega ka päriselt Koidula tänaval (tookord Tifti tänav, Koidula nime kannab tänav aastast 1923) oma õe juures. Lähikandist tuli välja ka teine huvitav fakt: aadressil Poska 35 elas lühikest aega Carl Robert Jakobson, kelle sünnist möödus tänavu juulis 180 aastat. See maja saab sel aastal seinale Kirjandustänava festivali mälestustahvli. Küllap on Jakobsoni nimi paljude jaoks midagi ajas väga kauget ja ebaisiklikku ning vaevalt oskaks keegi temaga seoses mõne lõbusa loo jutustada. Seetõttu mõjuvad klassiku kuvandit värskendavalt noore Jakobsoni Tallinnast saadetud kirjad oma tulevasele kaasale Julie Emiliele, mis ka festivalil osaliselt ette kantakse. Jakobson kirjeldab neis oma elu vast üüritud väikeses Kadrioru toakeses. Näiteks: „Just praegu tulin ma tagasi Kadrioru pargist, kus ma peaaegu kaks tundi kuuvalgel ühe pingi peal istusin ja veel kord järele mõtlesin kõige üle, mis ma viimastel päevadel olen läbi elanud. [---] Selle alatine ootamine, mis tulemas on, viib minu niisugusesse ärevusse, et ma ööd läbi magada ei saa ja juba jälle hakkan kõhnemaks jääma.[---] . Oma sünnipäeval otsisin ma ainult kõige vaiksemaid alleesid pargis, et segamata saaksin unistada [---]. Ma olen kord juba üks parandamatu unistaja ja küllap jäängi selleks.“