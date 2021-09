See nädal ilmus ka teine huvitav uudis, mille kohaselt on Tallinn üks maailma kõige rattasõbralikumaid linnu, kohe hõbemedali vääriline Kopenhaageni järel. Selle uuringu kohaselt on Tallinnas 86 km rattateid elaniku kohta. Pikalt Amsterdamis elanuna, tundub see tabel ikka täiesti absurdihuumori kategooriast.