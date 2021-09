Liina Lokko: appi, Pipi kolis meie tänavale ja tuleb meie kooli! Alanud reform muudab tema päästmise lihtsamaks

Me kõik teame seda punaste patsidega tüdrukut, kes koolitunnis võttis vaevaks arutleda “jorrutustabeli„ mõistlikkuse üle, joonistas hobuse põrandale, sest paberile enam ei mahtunud ning vaidles lastekaitsetöötajaga laste kaitsmise teemadel. Samuti teame me raskesti haiget Lõvisüdamete Korbi, kelle vend Karl hukkus tema eest hoolitsedes. Kes Pipit, Korbi või Karli päriselt näinud on?