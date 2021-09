Paar aastat tagasi oli mul võimalus osaleda ühes huvitavas diskussioonis: kas me vajame poliitikuid, kes oleksid oma valdkonna eksperdid (näiteks, et paremini hakkama saada tervisevaldkonna väljakutsega, võiks minister olla vastava taustaga jne) või pigem me vajame päris poliitilise taustaga juhte (näiteks, sest sa võid olla ükskõik kui tugev oma valdkonna ekspert, paraku aga poliitilistes koridorides ei pruugi see edu tagada).

Tegelikult see on väga mitmekihiline ja huvitav küsimus. Ise olen arvamusel, et ideaalis võiks heal poliitikul olla topelt-komplekt: poliitiline arusaam asjadest (paha ei tee juriidilised oskused) ja oma valdkonna kompetents. Paraku ideaalseid kokkusattumusi on praktikas vähe ning tänases Eesti poliitikas tajun ehk rohkem poliitilise süsteemi kasvandikke.