Enamikes linnades ja valdades kipub lihtsalt olema nii, et muid prioriteete on oluliselt rohkem kui huviharidus. Nägime seda kujukalt, kui omavalitsused said koroonatoetust koos tungiva soovitusega investeerida see summa koolide ventilatsiooni korda tegemisse.

Tead minust pareminigi, et valdavalt läks see raha koolidest kauge kaarega mööda.