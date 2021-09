Valimiste eel on paraku tavapärane, et kandidaadid hakkavad midagi arvama asjades, milles nad liiga hästi ei orienteeru.

Eelseisvatel valimistel Tallinna linnavolikokku kandideeriv riigikogu liige Sven Sester on Eesti Päevalehes refereerinud mõnd aegunud uuringut ja ülevaadet (aastatest 2016 ja 2019) ning loomulikult jõudnud kohe järeldusele, et kõigis hädades on süüdlaseks Keskerakond ja meie juhitav linnavalitsus.