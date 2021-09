NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Edgar roomaks veel kulmudel ka valimistele kandideerima

----------

Kulla mees, laeva konstruktsiooni jaoks on olemas joonised, iga elementaarsemgi cadi-mees saab need joonised teha 3-d mudeliks ilma, et peaks mööda merepõhja roomama. Samas mudelis võite mudeldada ka oma visiiri ja tema kokkupõrkeid laeva erinevate osadega.

-----------

Margus Kurmi väide videos 8.00:

On simuleeritud ja kalkuleeritud, et Estoniat hoidnuks pinnal 2100 m3 õhku laevas.

----

Erinevate allikate alusel E mass oli ligikaudu 22 000 tn. Sellise massiga terasest keha ujuvuse tagamiseks pidanuks selles olema mitte 2100 m3 tühja kokkusurumatut ruumi, vaid vähemalt 19 000 m3. Kui eeldada, et see arv läheneb 21 000-le, siis on Margus kurm ilmselgelt oma väites 0-ga eksinud. Ehk mul on küsimus: kui M. Kurm teeb nii elementaarseid ja lolle vigu, siis kuidas ta saab mingitki tõsiseltvõetavat uurimist sellel teemal juhtida?