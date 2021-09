KOROONAKONVERENTS vol 2 | Kas bürokraatia võib olla oluliselt ohtlikum kui Covid-19?

Aasta tagasi küsisime neilt, kas nende organisatsioonid ja Eesti riik olid kriisiks valmis? Aasta hiljem , kas ja kuidas on püsima jäänud COVID-19 töösturtuure ja mahtusid ümber korraldanud? Kas tööde planeerimisel arvestatakse igapäevaselt võimaliku olukorra halvenemisega? Kuidas on muutunud klientide käitumis- ja tarbimisharjumused?

Estraveli tegevjuht Anne Samlik teab, et kõik kriisid on tema inimestele kõige kibekiirem tööaeg, mil suurimaks tasuks on inimeste tänu. Kas aasta hiljem, kui on välja kujunenud reisimise võimalus (negatiivne PCR test või vaktsineerimispass), on töötempo stabiliseerunud või hetkel on inimesi tabanud reisimise hullus?