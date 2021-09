Eks ma valisin ka teadlikult selle mõistepaari, taotledes reljeefsest erinevusest tingitud impulssi kaasa mõelda. Peamine on aduda, et ka kõige karmimas ja kuriusklikumas keskkonnas ei ole kuhugi kadunud meid inimeseks tegevad erimeelsused. Väita et masendavale vägivaldsusele rajatud režiimi asukad on sellega rahul oleks ju üsna nõdrameelne.