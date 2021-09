FOTOD | Kadriorus toimus rahvarohke viies kirjandustänava festival

“Ühe erilisema sündmusena tahaks välja tuua koostöös RMK-ga teostuva mõtte istutada septembri lõpus Põlvamaale Lukalaane alale 20 tamme ja 60 kuuske ning nimetatada see Jaan Kaplinski metsatukaks,” ütles Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino. “Algselt plaanisime seda aktsiooni luuletaja 80. juubeli tähistamisena, nüüd on sellest saanud mälestusakt. Kuid kirjaniku-nimeline metsatukk võiks olla ajas päris püsiv.”

Ka sel aastal tähistati festivali käigus üks kirjanduslik paik. Seekord sai mälestustahvli maja aadressil Poska 35, kus mõnda aega elas 185 aastat tagasi sündinud rahvusliku ärkamise suurkuju ja kirjamees C. R. Jakobson.

Koidula tänav on eriline kirjandusega seotud tänav. Ühes otsas asub Tammsaare muuseum, teises otsas Vilde muuseum ning keskpaigas eesti kirjanikele ehitatud kortermaja, kus elavad mitmed armastatud kirjanikud ning kus nüüd on avatud ka Mati Undi muuseum. Eelmisel aastal sai Faehlmanni ja Koidula tänava nurgal avatud Lugemispaviljon, millest on saanud kohalike seas armastatud ajaveetmispaik.