FOTOD | ERSO avas hooaja Rahmaninovi, Straussi ja kahe naishelilooja uue teosega

Elis Halliku uusima teose “The Firehearted” näol oli tegemist avakontserdi kõige värskema heliloominguga. Halliku orkestriteosed on tähelepanu pälvinud ka väljaspool Eestit ning need on kõlanud lisaks ERSO-le ja Tallinna Kammerorkestrile Prantsuse Raadio filharmooniaorkestri ja Sinfonietta Rīga esituses.