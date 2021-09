JUHTKIRI | Ohtlik vaktsiinivastane tuleb vallandada

Me ei tea täpselt, kui paljude inimeste eluküünal on ka pärast päästvate vaktsiinide Eestisse jõudmist kustunud kaudselt seetõttu, et mõni nendega kokku puutunu keeldub kaitsesüstist. Aarike hooldekodu haiguspuhang kinnitas üksnes, kui ohtlik on koroona just vanemaealistele.

Võib olla inimlikke põhjuseid, miks on sealsed inimesed vaktsineerimata. Kõnealusel juhul võis vaktsiinist loobuda, kuni elu kulges üksinduses nelja seina vahel. Aga kui viimaks tuli võtta ette sõit hooldushaiglasse, polnud enam kiirkorras võimalik immuunsust saavutada. Selliseid asju tuleb ette, niisugune on elu.

Ja paraku tuleb ette inimesi, kes mingil põhjusel loobuvad sihilikult enda vaktsineerimisest ja võivad anda teistele üle ohtliku doosi viirust. Nad ei tee seda meelega, terviseamet rõhutas Aarikegi juhtumi kohta, et tegemist ei olnud sihiliku nakatamisega. Inimestel on valikuvabadus.

Kõige haavatavama riskirühma eest hoolitsevad hooldekodud peavad olema see koht, kuhu vaktsineerimata töötajatel enam asja ei ole.

Küll aga ei tohiks need kaks inimest kunagi kokku sattuda. Eriti olukorras, kus ühel, just nõrgemal poolel, ei ole valikuvõimalust. Ilmselgelt näitab see süstemaatilist absurdi, kui hoolekandeasutuses pääseb patsientide juurde töötaja, kes põhimõtteliselt vaktsiinist keeldub. Kohvikusse minna ei tohi, kinno ka mitte, aga hooldada eakaid, kellega ninapidi koos oled? Palun väga.

Hiljemalt juunist on saanud end vaktsineerida lasta iga soovija. Seaduse taha ei saa ohtlikke vaktsiinivastaseid säästes pugeda. Tuleb teha riskianalüüs ja pärast seda võib hooldekodus vaktsineerimata töötaja üsna kindlalt lahti lasta.

Muidugi raskendab see uue töötaja leidmist – tegemist pole just vakantsidega, millele tormi joostakse. Samal ajal näitas Delfi küsitlus kevadel, et mõnel pool keelduvad hooldekodude töötajatest vaktsiinist kuni pooled (see polnud nii Aarike puhul). Kas saab neid siis kõiki vallandada? Elust ja surmast rääkides ei tohiks sellist küsimustki tekkida. Sellel ametikohal peab süsti ära tegema. Kes keeldub, ei saa järelikult oma töö olemusest aru.