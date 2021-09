Algab Euroopa jazzi suursündmus European Jazz Conference 2021

European Jazz Conference toob Eestisse ligi 250 olulist jazzmuusika korraldajat, ajakirjanikku ning agentuuride ja plaadifirmade esindajat kokku 34 riigist — olles seega üks suuremaid ja olulisemaid muusikaettevõtluse sündmusi Eestis. Esindatud on maailma mainekamad jazziajakirjad ja -platvormid nagu Downbeat, All About Jazz, JazzTimes, JazzThetik jne. Konverentsi mitmekülgne kontserdiprogramm tutvustab Eesti jazzmuusikuid ning piiratud kogus pileteid on müügil ka Eesti muusikasõpradele.

Konverents on iga-aastane suursündmus, mida Tallinn võõrustas ka kümme aastat tagasi Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 programmi raames. “Kui 2011. aastal Eestis toimunud kohtumisel oli delegaate ligi sada, siis nüüd on neid üle poole rohkem. Kuna eelmisel aastal jäi Sofiasse planeeritud konverents ära, siis on osalejatel soov Tallinnasse aastakonverentsile tulla väga suur. Jazzi suurürituse toimumine Tallinnas on tunnustus meie heale tööle ja enim rõõmustame selle üle, et Eesti jazzmuusikud on end rahvusvaheliselt tõestanud,” märkis Eesti Jazzliidu rahvusvaheliste suhete juht ja konverentsi üks korraldajaid Jaak Sooäär.

„Eestil on suur au taas üle kümne aasta võõrustada Euroopa olulisi jazzikorraldajaid. Tallinn on suurepärane paik, kus nautida koos muusikat ja panna paika strateegilisi plaane järgmisteks aastateks,“ ütles kultuuriminister Anneli Ott. „Eesti muusikud, kontserdikorraldajad on jazzi maailmakaardil ning Euroopa Jazziühenduse usaldus sedavõrd olulise konverentsi korraldamisel vaid kinnitab seda.“