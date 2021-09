Andrei Korobeinik: vaktsiinide kõrvalmõjude eest ei vastuta täna keegi, Eestisse tuleb luua vaktsiinikahjustuste fond

Kui vaktsiinikahjustuse puhul on tegemist ravimi kõrvalmõjuga (ja need on pea kõik vaktsiinikahjustuse juhtumid), siis selle eest ei vastuta keegi.